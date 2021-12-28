Число киберпреступлений в Гомельской области в январе-ноябре снизилось на треть

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число киберпреступлений в Гомельской области снизилось на 31,2% в январе - ноябре этого года по сравнению с таким же прошлогодним периодом, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель начальника УВД Андрей Говорако, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Говорако обратил внимание, что в настоящее время информационная безопасность становится важнейшей частью национальной безопасности государства, общества, личности. "Посягательство на нее должно рассматриваться как преступное деяние, которое оказывает негативное воздействие на весь комплекс политических, социальных и экономических отношений в республике", - убежден он.

По словам заместителя начальника УВД, в Гомельской области с 2017 года отмечался устойчивый рост киберпреступлений. При этом более 80% - хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации.

Как отметил Андрей Говорако, широкомасштабная профилактическая работа с населением в целом позволила стабилизировать оперативную обстановку. "За 11 месяцев этого года по линии противодействия киберпреступности в области зафиксировано уменьшение числа зарегистрированных преступлений с 2829 за январь - ноябрь 2020-го до 1947 за такой же период этого года. Снижение на 31,2%", - констатировал он.

Снижение киберпреступности наблюдается в 23 из 25 районов (с учетом районов Гомеля) области. Рост только в Брагинском и Ельском.

На заседании шла речь и о взаимодействии различных служб и ведомств по противодействию киберпреступности. "Только комплексный подход в профилактике и противодействии киберпреступности позволит достичь положительных результатов", - заключил заместитель начальника УВД.-0-