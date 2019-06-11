Число оформленных на Могилевской таможне деклараций в январе-мае увеличилось на 10%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Могилевской таможни за январь-май 2019 года произвели выпуск товаров по более чем 41 тыс. деклараций, что на 10% выше показателя в аналогичном периоде прошлого года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Председатель ГТК Юрий Сенько провел рабочую встречу с коллективом Могилевской таможни, на которой обозначил перспективные направления развития таможенного органа. Он отметил, что таможня в первом квартале 2019 года показала высокие результаты в целом по времени выпуска товаров, достигнув прогнозных значений на этот период и значительно улучшив свои прошлогодние показатели. В частности, по доле импортируемых партий товаров, время выпуска которых не превышает два часа, у Могилевской таможни второй показатель.

С 23 апреля во внутреннем пункте таможенного оформления "Могилев-2" проводится эксперимент по удаленному выпуску экспортных товаров. По состоянию на конец мая в эксперименте уже приняли участие примерно 80 субъектов хозяйствования. Среднее время выпуска товаров составляет до двух минут.

Юрий Сенько также представил коллегам и руководству правоохранительных ведомств Могилевской области нового начальника таможни Сергея Иванова. Председатель ГТК выразил уверенность, что под руководством Сергея Иванова таможня продолжит эффективно решать задачи на благо экономической безопасности страны.-0-