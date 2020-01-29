Число отдохнувших в агроусадьбах Гродненской области увеличилось более чем на 20%

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2019 году отмечалась тенденция по росту количества агроусадеб и отдохнувших в них туристов. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Агроэкотуризм становится все более привлекательной сферой деятельности в регионе. В 2019 году в усадьбах отдохнули свыше 85 тыс. туристов, что на 15 тыс. больше, чем годом ранее. "Востребован такой вид отдыха не только у белорусов. В усадьбах региона отдохнули граждане 47 стран, в том числе Германии, Австралии, Италии, Израиля, Финляндии, США", - отметили в инспекции МНС. Гостей в регионе в 2019 году принимали 399 усадеб (в 2018 году их было 356).

Рост числа усадеб говорит о высоком потенциале агроэкотуризма и малого предпринимательства. Развитие такого бизнеса поддерживается государством. Выражается это в упрощенном порядке регистрации (государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется) и применении льготного налогообложения, рассказали в инспекции МНС.

Начать деятельность несложно. Для этого физическому лицу, постоянно проживающему в сельской местности, малом городском поселении и ведущему личное подсобное хозяйство, необходимо письменно проинформировать райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы с указанием даты начала деятельности. Нужно приобрести книгу учета проверок и уплатить сбор за оказание услуг в агроэкотуризме. Ставка сбора установлена в размере одной базовой величины за календарный год, определяемой на дату уплаты. Реквизиты для уплаты сбора можно узнать в налоговой инспекции или на сайте Министерства по налогам и сборам на странице Гродненской области.-0-