Число платных парковочных мест в Минске к 2022 году вырастет до 7 тыс.

23 ноября Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество платных парковочных мест в Минске с каждым годом прирастает и к 2022-му должно составить 7 тыс. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш, передает корреспондент БЕЛТА.

Введение платных парковок, особенно в центральной части города, а также дифференцированная стоимость (чем ближе к окраинам, тем дешевле) позволяет сделать такие места более доступными. Время стоянки, как правило, сокращается, так как люди предпочитают экономить. Кроме того, это удобно для гостей города, которым в итоге проще пользоваться всей инфраструктурой столицы в комплексе, посетить больше туристических мест.

"По сравнению с 2018 годом, когда у нас было 1,8 тыс. мест, на сегодняшний момент оборудовано 4,1 тыс. парковочных мест, из них 500 - закрытые парковки. Это Верхний город, улицы Гикало, Кирова", - рассказал Александр Канаш. В соответствии с графиком число платных мест в следующем году планируется нарастить до 7 тыс.

Директор ГУ "Парковки столицы" Михаил Филиппов акцентировал внимание на том, как платные парковки влияют на безопасность движения и количество нарушений - трафик становится менее загруженным, водители проявляют должное уважение друг к другу.

Пока в городе не внедрено какого-то варианта временных бесплатных парковочных мест возле учреждений здравоохранения. Но на некоторых улицах, к примеру, по бульвару Шевченко, рассматривается возможность того, что посетители находящейся здесь поликлиники при предъявлении контролеру ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" талона о записи к врачу будут освобождаться от платы.

Чтобы оплатить услугу, можно использовать мобильные приложения банков и сторонних разработчиков, систему ЕРИП, мобильную связь, паркоматы, банкоматы, карточку парковки (она уже редко используется, но для некоторых это все еще самый удобный и привычный способ).

При этом, как с сожалением добавил Александр Канаш, из-за того, что ответственность за неуплату работает не в полной мере, оплачиваемость за парковку упала до 35%.-0-