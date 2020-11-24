Число вакансий в Брестской области в шесть раз превышает количество безработных

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Число вакансий на рынке труда Брестской области почти в шесть раз превышает количество зарегистрированных безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

На 1 ноября в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов наниматели заявили о наличии 8,8 тыс. вакансий. Это почти на четверть (2,7 тыс.) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом безработных на начало месяца было официально зарегистрировано 1,5 тыс. человек (78,5% к уровню 2019-го). Треть из них - женщины, 408 человек проживают в сельской местности.

В общем количестве заявленных вакансий почти 65% составили рабочие профессии. Наиболее востребованы в регионе водители, трактористы, продавцы, санитарки, швеи, повара. По-прежнему не хватает врачей, медицинских сестер, ветеринарных врачей, фельдшеров.

В январе - октябре в органы соцзащиты за содействием в трудоустройстве обратились 20,7 тыс. человек. Специалисты помогли найти работу для 14,9 тыс. человек, в том числе были трудоустроены 6,2 тыс. безработных. Кроме того, 546 безработных прошли переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы. Финансовую поддержку в виде субсидий для начала предпринимательской и ремесленной деятельности, оказания услуг в сфере агроэкотуризма получили 172 безработных.

При содействии управлений по труду Брестского и Барановичского горисполкомов, Барановичского, Березовского, Лунинецкого и Столинского райисполкомов шесть семей безработных переселились на новое место, где им предоставили работу и жилье. Четыре семьи переехали в Минскую область, две - в Ивацевичский район Брестской области.

В целом уровень зарегистрированной безработицы в Брестской области на 1 ноября составил 0,3% (на начало года - 0,2%). Самый высокий показатель (0,4%) был в Ивановском и Малоритском районах, самый низкий (0,02%) - в Каменецком.-0-