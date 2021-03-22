Число заявлений о банкротстве в экономическом суде Витебской области сокращается второй год подряд

22 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество заявлений о банкротстве, поступивших в экономический суд Витебской области в 2020 году, сократилось на 35% по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель экономического суда Олег Киенко, комментируя итоги работы суда.

Всего в 2020 году поступило 206 заявлений, что на 112 меньше, чем в 2019-м, и более чем в 2 раза - по сравнению с данными за 2018 год. В большинстве случаев инициаторами процедуры банкротства выступили кредиторы. Наиболее активно обращались в суд представители областного управления Фонда социальной защиты населения на основании наличия у субъектов хозяйствования задолженности по обязательным страховым взносам и пеней за их неуплату.

По данным на 1 января 2021 года, в производстве экономического суда Витебской области находилось 134 дела о банкротстве (более 94% - в отношении организаций частной формы собственности), из которых по 15 делам ликвидационное производство длится более 1 года. Сроки нахождения должников в процедуре экономической несостоятельности находятся под пристальным вниманием суда, на эти аспекты делается акцент при взаимодействии с антикризисными управляющими.

Всего в 2020 году в экономический суд поступило более 7,2 тыс. обращений, что на 16% меньше, чем в 2019-м. В основном это произошло за счет приказного производства, тогда как количество исков остается стабильным на протяжении ряда лет и колеблется в районе 1,5 тыс. Одним из факторов, повлиявших на активность заявителей в прошлом году, стала пандемия COVID-19: на фоне вынужденного снижения экономической активности уменьшается вероятность возникновения споров для разрешения в суде.

Что касается административного судопроизводства, то в 2020 году судом рассмотрено 367 дел об административных правонарушениях, что на 17% меньше, чем в 2019-м. По составу административных правонарушений основными остаются незаконная предпринимательская деятельность и нарушения правил торговли и оказания услуг населению. Среди государственных органов, наделенных правом ведения административного процесса, наибольшее количество дел рассмотрено по материалам налоговых органов (26% от общего числа административных дел), а также таможни (22%) и органов внутренних дел (16%).-0-