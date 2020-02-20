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20 февраля 2020, 15:54

Чистая прибыль промышленного комплекса Витебской области за 2019 год выросла в два раза

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Чистая прибыль предприятий промышленного комплекса Витебской области за прошлый год увеличилась вдвое по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил сегодня на совещании по развитию данной сферы председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году в целом по промышленному комплексу области чистая прибыль составила Br505 млн, в предыдущем году - Br258 млн. То есть чистая прибыль увеличилась на предприятиях в два раза. Это хороший показатель, хотя проблемных вопросов достаточно. Динамика рентабельности продаж тоже неплохая: было 3,1%, стало 4,3%", - сказал губернатор.

Николай Шерстнев отметил, что на промышленность приходится более 30% ВВП области. В общем объеме выручки 67% - доля организаций промышленного сектора экономики. В этой сфере действуют более 1 тыс. субъектов разной формы собственности. На данных предприятиях работают свыше 100 тыс. человек.

Среди положительных результатов руководитель региона назвал сокращение убыточных организаций: их сегодня 34 (было 44). Вместе с тем с каждым из них необходимо детально разбираться, так как такие организации отрицательно отражаются на имидже области, создают напряжение в трудовых коллективах.

За четыре года текущей пятилетки индекс промышленного производства сложился на уровне 102,6%. Здесь существенное влияние на общую картину оказывает "Нафтан". Без его учета данный показатель составляет 113,5%. "То есть коммунальные предприятия и без ведомственной подчиненности формируют достаточно приличную цифру", - констатировал губернатор. Он также подчеркнул, что во главе всей деятельности предприятий должна стоять эффективность производства: нужно четко понимать, что необходимо рынку, как реализовать продукцию и получить прибыль.

Подробнее о внешнеэкономической деятельности предприятий рассказала председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина. "Продукция предприятий области востребована на внешних рынках. За минувший год за рубеж отгружено около 50% выпускаемой продукции, свыше 5 тыс. ее видов поставлено в 78 стран мира. Начаты поставки в Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Марокко, Пакистан, Тунис и Танзанию", - отметила она. В результате диверсификации рынков сбыта доля российского сократилась до 42%. На страны ЕС приходится 25%, остальные - 33%. Третья часть товаров в общем объеме экспорта промтоваров - высокотехнологичная. "Вместе с тем экономике нужны инновации 5-6 укладов, а наши проекты в основном 3-4 укладов. Более активно в этом направлении предприятиям следует работать с учебными заведениями", - считает Анжелика Никитина.

Удельной вес отгруженной инновационной продукции Витебской области в 2019 году, как и в предыдущие годы, - более 30%. 67 предприятий коммунальной и без ведомственной подчиненности произвели импортозамещающую продукцию по 85 товарным позициям на сумму $515 млн. Прирост составил около 8% к 2018 году. Более 60% этих изделий экспортируется. Также удалось сократить импортоемкость выпускаемой продукции, хотя в целом каждое второе промпредприятие области находится в тесной зависимости от внешних факторов. Анжелика Никитина акцентировала внимание, что организации частного сектора работают более оперативно и гибко, быстрее реагируют на изменения конъюнктуры рынка. К этому следует стремиться и госпредприятиям.

Совещание завершилось вручением премии Витебского облисполкома за достижения в области качества по итогам 2019 года, наград победителям конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь", "Лучший руководитель года Витебской области", "Лучший инженер-конструктор Витебской области", "Лучший научный разработчик Витебской области", почетных грамот комитета экономики Витебского облисполкома.-0-

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Теги
Витебская область прибыль промышленность совещание Шерстнев
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