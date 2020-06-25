25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистую питьевую воду можно будет набрать в столичных подразделениях МЧС, которые находятся вне зоны с некачественной водой. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, сообщает БЕЛТА.

"Прямо сейчас мои коллеги заполняют карту подразделений МЧС, где любой человек может набрать воду питьевого качества. Новые точки добавляются, я сообщу, когда добавление закончится", - проинформировал Виталий Новицкий.

Карту можно посмотреть по ссылке map.mchs.gov.by/?water.

Обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске В обновленном списке 21 позиция, включая детские сады Фрунзенского и Московского районов.

Ранее Мингорисполком сообщал со ссылкой на "Минскводоканал", что на основании требования санитарных служб использовать воду во Фрунзенском и Московском районах можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Пить воду нельзя. О возможности использования воды для питьевых целей обещали сообщить дополнительно. По данным "Минскводоканала", в настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Актуальный список адресов, где организован подвоз чистой питьевой воды можно узнать в контакт-центре 115 или посмотреть на сайте "Минскводоканала". Специалисты рекомендуют использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечить ее слив в течение 10-15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. Как сообщалось ранее, за данные объемы воды плата взиматься не будет.

Профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском района проводились всю ночь. Принимаются все необходимые меры для нормализации качества воды в квартирах минчан.-0-

Качество воды в Московском и Фрунзенском районах Минска соответствует всем нормам - водоканал На основании требования санитарных служб использовать воду во Фрунзенском и Московском районах можно только для хозяйственно-бытовых нужд. Пить воду нельзя. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.