Члены Совета Республики 22 сентября проведут в Брестской области единый день приема граждан

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики проведут 22 сентября единый день приема граждан в исполкомах Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова - в Ляховичском районном исполнительном комитете (г.Ляховичи, пл.Ленина, 3; телефоны для записи 8(017) 328-53-24; 8(01633) 2-15-74).

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - с 11.00 в Ивацевичском районном исполнительном комитете (г.Ивацевичи, ул.Ленина, 44; телефоны для записи 8(017) 327-24-09; 8(01645) 9-24-43).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - с 11.00 до 14.00 в Ганцевичском районном исполнительном комитете (г.Ганцевичи, ул.Октябрьская, 1; телефоны для записи 8(017)327-27-68; 8(01646) 2-42-68).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый - с 12.00 до 15.00 в Каменецком районном исполнительном комитете (г.Каменец, ул.Брестская, 9; телефоны для записи 8(017) 327-55-84; 8(01631) 2-12-43).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец - с 11.00 в Брестском районном исполнительном комитете (г.Брест, ул.В.Хоружей, 2; телефоны для записи 8(017) 327-27-09; 8(0621) 21-36-15).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович – в Кобринском районном исполнительном комитете с 11.00 (г.Кобрин, пл.Ленина, 3; телефоны для записи 8(017) 327-25-93; 8(01642) 3-50-74).

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков - с 12.00 в Лунинецком районном исполнительном комитете (г.Лунинец, ул.Красная, 1; телефоны для записи 8(017) 327-27-18; 8(01647) 2-13-08).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Александр Карпицкий с 10.00 до 12.00 в Брестском городском исполнительном комитете (г.Брест, ул.Энгельса, 3, каб. 101) проведет личный прием граждан и прямую телефонную линию с 10.00 до 12.00 по телефону 8(0162) 21-02-04. Начало приема в 12.00.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Василий Маркевич - с 11.00 до 13.00 в Барановичском районном исполнительном комитете (г.Барановичи, ул.Советская, 79; телефон для записи 8(01636) 4-83-73).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Григорий Протосовицкий - с 9.00 до 13.00 в Столинском районном исполнительном комитете (г.Столин, ул.Советская, 69; телефон для записи 8(01655) 2-84-34).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Ирина Сачковская - с 14.00 до 17.00 в Пинском ГО РОО "Белая Русь" (г.Пинск, ул.Горького, 15; телефоны для записи 8(0165) 32-24-88; 8(0165) 61-35-58).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Тамара Шатликова - с 10.00 до 12.00 в Малоритском районном исполнительном комитете (г.Малорита, ул.Красноармейская, 1; телефон для записи 8(01651) 2-00-58).

Член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Анатолий Шолтанюк - с 9.00 до 12.00 в Жабинковском районном исполнительном комитете (г.Жабинка, ул.Кирова, 65; телефон для записи 8(01641) 6-33-96).

Предварительная запись осуществляется 16, 17 и 20 сентября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.-0-