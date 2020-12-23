"Чудеса на Рождество" подарили воспитанникам социально-педагогического центра в Могилеве

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской акции "Чудеса на Рождество" прошел сегодня в социально-педагогическом центре Октябрьского района Могилева. Поздравить ребят с праздником приехал первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союз молодежи всегда участвует в благотворительных проектах к Рождеству и Новому году. Собираем подарки, исполняем желания детей, которые по самым разным обстоятельствам оказываются в эти праздники без родителей. Очень важно уделить внимание этим ребятишкам, посетить их, но в нынешних реалиях, безусловно, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Даже если не получится с кем-то встретиться, обязательно передадим им подарки и пожелания счастливого Нового года", - отметил Дмитрий Воронюк.

На сегодняшний день в приюте находятся 19 детей в возрасте до 18 лет. Для них организовали чаепитие со сладостями и творческую программу, в которой Дед Мороз и Снегурочка поздравили их с наступающими праздниками. Детям подарили сладкие подарки, игрушки и канцелярские принадлежности.

"Волонтеры собирают подарки в торговых центрах, других массовых местах. Это ко многому обязывает и воспитывает - не забывать в эти праздники не только о самых близких, кто нам дорог, но и о тех, кто волей случая может оказаться в праздничные дни одинок, не пожалеть и поделиться частичкой добра, тепла с теми, кто в этом нуждается, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Это добрая и прекрасная акция. Со временем она приобрела масштаб республиканской, а начиналась с обычного проекта по инициативе молодых волонтеров. И мы будем продолжать эту работу".-0-