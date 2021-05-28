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28 мая 2021, 07:04

Чуприс сегодня проведет прием граждан в Молодечно

Ольга Чуприс. Фото из архива
Ольга Чуприс. Фото из архива
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс сегодня в Молодечно примет участие в заседании райисполкома и проведет прием граждан, сообщает БЕЛТА.

Заседание районного исполнительного комитета будет посвящено итогам мониторинга эффективности мер, принимаемых в Молодечненском районе для выполнения требований Директивы Президента от 27 декабря 2006 года №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения".

Прием граждан и юридических лиц начнется в 12.00 в здании Молодечненского райисполкома.-0-

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