Датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог Гомельской области

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23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 23 по 29 августа датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.Под контролем в эти дни 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На данном отрезке водителям легкового транспорта необходимо ехать со скоростью до 90 км/ч, грузового - до 70 км/ч.Приборы работают на 75-м км автодороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица (Светлогорский район). Скоростные ограничения для легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.Датчики также есть в районе дома №91 по пр.Речицкий в Гомеле, где всем водителям нужно ехать со скоростью 50 км/ч.Все датчики работают в двух направлениях.В УГАИ напомнили водителям: при выборе скорости следует ориентироваться на погодные условия, видимость, состояние проезжей части и на собственный стаж за рулем. "Ваше движение должно быть безопасным абсолютно для всех участников дорожного движения", - обратили внимание госавтоинспекторы.-0-