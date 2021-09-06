Датчики скорости следят за дорожной обстановкой на трех участках трасс Гомельской области

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости установлены с 6 по 12 сентября на трех участках автодорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Под контролем в течение недели будет 343-й км М8 граница Российской Федерации - Гомель - граница Украины. Здесь всем водителям необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч.

Фиксировать нарушения датчики будут на 30-м км подъезда к Гомелю от М10. На этом участке скоростные ограничения для легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Приборы установлены также в районе дома № 91 на пр. Речицком в Гомеле. Скорость для водителей всех транспортных средств - 50 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы напомнили: превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП с тяжкими последствиями. "Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, соблюдая все требования ПДД, а на загородных автодорогах следует двигаться с той скоростью, при которой движение будет безопасным", - добавили в УГАИ.-0-