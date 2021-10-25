Датчики следят за скоростью на трех участках дорог Гомельской области

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 25 по 31 октября датчики контроля скорости установлены на трех участках автодорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Под контролем в течение недели 30-й км подъезда к Гомелю от М10. Здесь водителям легкового транспорта разрешено ехать со скоростью до 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Приборы работают на 321-м км трассы М8 граница Российской Федерации - Гомель - граница Украины. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

Мобильные датчики контролируют ситуацию и на 75-м км дороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица. В направлении Речицы все водителей могут ехать до 70 км/ч, а в направлении Паричей на легковых авто разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, на грузовых - 70 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

В УВД напомнили, что превышение скоростного режима - одна из основных причин аварий с тяжкими последствиями. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям выбирать скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток.-0-