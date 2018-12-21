Дед Мороз поселился на Августовском канале

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз поселился в домике смотрителя канала у шлюза Домбровка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского райисполкома.

Главный новогодний персонаж не первый год хозяйничает в этом месте. Приглянулось оно не только Деду Морозу и его помощникам, но и гостям. В прошлом году, например, здесь побывали более 2,5 тыс. детей и взрослых. "Каждый год анимационная и развлекательная программа обновляются. Появились новые развлечения, фотозоны - скучно не будет никому", - пообещали в райисполкоме. Первыми гостями стали воспитанники Гродненского районного социально-педагогического центра, ученики школ из Одельска, Индуры, Ратич и Сопоцкино.

Новый сезон на Августовском канале открылся шествием более чем 50 Дедов Морозов и Снегурочек. Включили в церемонию открытия и показ традиционных колядных обрядов. Гостей встречает не только Дед Мороз, но и хранитель местных сказок и легенд Августовский Цмок, а также символ наступающего года - веселая и позитивная Хрюша. Кстати, чтобы попасть к главному новогоднему волшебнику, гостям Августовского канала необходимо пройти специальный квест. Его победители не только получат именной пропуск в гости к Деду Морозу, но и билет в уникальный музей писанки в поселке Сопоцкин.

Гости смогут отправить письмо желаний по новогодней почте, сфотографироваться у трона Деда Мороза. Интересной будет и выставка из 18 снеговиков и 18 уникальных елок: все они выполнены из различных материалов и в различной технике. При желании гости смогут продегустировать блюда национальной кухни, поучаствовать в фолк-программе. Работать усадьба Деда Мороза будет до 13 января.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что в Гродненской области в этом новогоднем сезоне работают 16 усадьб и резиденций Деда Мороза и его волшебных братьев. Например, в Ивьевском районе хозяйничает Дед Зимник, открыты и резиденции лесного хозяина. Усадьбы размещены как в городах, так и в живописных местах, например, на базе оздоровительных лагерей. Везде запланированы анимационные и концертные программы, квесты, розыгрыши. Широкая сеть резиденций позволит побывать в гостях у Деда Мороза большому количеству детей.-0-