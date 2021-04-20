Декада студенческой науки проходит в БГПУ

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декада студенческой науки проходит в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка с 19 по 29 апреля. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Запланированы крупные мероприятия: международный форум "Студенческая наука - инновационный потенциал будущего" (11 конференций на факультетах и в институтах БГПУ), кейс-марафон с международным участием "Лучшее педагогическое решение", Аспирантские чтения, студенческий фестиваль образовательных видеороликов "Педагогические возможности информационных технологий", конкурсы "Парад эссе", "Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория", "Лучший студент в номинации "Научно-исследовательская деятельность", конкурс исследовательских проектов в социально-образовательной сфере.

Во время декады будут представлены достижения наиболее мотивированных и способных к научно-исследовательской деятельности студентов, налажено сотрудничество со студентами, магистрантами, аспирантами из других вузов Беларуси и зарубежья.-0-