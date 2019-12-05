Декада усиленного контроля ГАИ за водителями маршруток стартует в Гомельской области

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области усиливает контроль за соблюдением ПДД водителями маршрутных такси, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

С 5 по 15 декабря на дорогах региона пройдут мероприятия по пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров водителями маршруток.

Особое внимание будет уделено соблюдению маршрутчиками скоростного режима, правил обгона, перевозки пассажиров, выполнению требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.

"Нередко пешеходы, автомобилисты или пассажиры отмечают недисциплинированность и многочисленные нарушения правил дорожного движения со стороны водителей маршруток. Также не в полной мере выполняют мероприятия по обеспечению безопасной перевозки пассажиров индивидуальные предприниматели и руководители частных транспортных унитарных предприятий, задействованных в перевозках пассажиров", - рассказали в ГАИ региона.

За 11 месяцев текущего года только на территории Гомеля со стороны водителей маршрутных такси допущено 155 нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Нарушители привлечены к ответственности. Самые частые нарушения - превышение скоростных режимов, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, перевозка пассажиров сверх установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей.-0-