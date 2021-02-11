Декада усиленной профилактики ДТП стартовала в Гомельской области

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области проводит декаду профилактических мероприятий по 21 февраля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
В январе на дорогах юго-восточного региона снизилась аварийность. По данным госавтоинспекторов, стало меньше ДТП, вызванных нарушением правил проезда пешеходных переходов. Однако в отдельных районах области проблема остается актуальной. Так, за указанный период в регионе произошло 13 ДТП с участием пешеходов, 10 из которых получили травмы, четверо погибли.
В связи с этим на дорогах Гомеля, Брагинского, Буда-Кошелевского, Добрушского, Житковичского, Жлобинского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского, Рогачевского, Светлогорского, Хойникского и Чечерского районов ГАИ проведет комплекс мероприятий "Безопасный переход". Инспекторы усилят работу по предупреждению ДТП, вызванных тем, что водители не пропускают пешеходов.
В областной Госавтоинспекции отметили: несколько усилился дорожно-транспортный травматизм из-за нарушений правил обгона или выезда на полосу встречного движения. Такие действия влекут наибольшие риски ДТП и тяжелые последствия. Поэтому на дорогах Гомельского, Ветковского, Октябрьского, Речицкого, Лоевского, Кормянского, Ельского, Наровлянского и Калинковичского районов пройдет профилактическое мероприятие "Встречная полоса". Сотрудники ГАИ будут работать там, где есть повышенная вероятность нарушить правила обгона.
В Госавтоинспекции напомнили: только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволит снизить количество ДТП.-0-