Делегат ВНС: если молодой специалист построит дом на селе, он никуда не уедет

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главная задача в развитии регионов - удержать специалистов в сельской местности, а для этого нужно обеспечить молодежь работой, жильем и достойной зарплатой. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА делегат Всебелорусского народного собрания от Бешенковичского района Александр Петровский.

Александр Петровский - учитель труда и черчения в бешенковичской средней школе №2. На предстоящем Всебелорусском народном собрании ему хотелось бы обсудить вопросы поднятия престижа регионов. "Об этом немало говорится на уровне республики, и я полностью согласен, что уровень жизни на селе нужно поднимать. Молодежь стремится в крупные города, но ведь и в глубинке есть чем заниматься. Конечно, жилье - первостепенный вопрос для молодых людей. Я считаю, что если бы у молодого специалиста была возможность построить дом самому, то он никуда бы не уехал, а остался бы там, где свил свое семейное гнездо", - отметил делегат.

Важным фундаментом будущего для молодежи является работа. Даже если специалисту есть где жить, без достойной зарплаты он не сможет существовать. Именно поэтому нужно открывать больше предприятий, особенно промышленных, в регионах. Это поможет не только новому трудовому пополнению, но и станет финансовой подушкой безопасности для района. Вслед за развитием промышленного сектора будет расширяться и социальная инфраструктура села. А значит, регион будет крепким.

Также педагога волнуют и некоторые вопросы изменений в школьной программе. "Сейчас черчение преподают только в десятом классе. Раньше его изучали в девятом. Но ребята, которые после базовой школы поступают в ссузы, очень многое теряют. Особенно если выбирают технические специальности. Сейчас в образовании много внимания уделяется получению технических профессий. И когда учащиеся приходят в колледжи без базовых знаний в черчении, это осложняет процесс их обучения. Я считаю, что данный предмет следует изучать как раз в девятом классе, тогда выпускникам школ будет легче учиться на следующих ступенях образования", - отметил Александр Петровский.-0-