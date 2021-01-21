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21 января 2021, 12:34

Делегат ВНС: поддержка института семьи и детей - один из важных аспектов развития страны

Оксана Денисова с сыном Матвеем. Фото из архива
Оксана Денисова с сыном Матвеем. Фото из архива
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21 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка института семьи и детей - один из важных аспектов развития страны в будущем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, повар Ржавского учебно-педагогического комплекса "Детский сад - базовая школа" Славгородского района и многодетная мама Оксана Денисова, комментируя проект программы социально-экономического развития до 2025 года.

"Сейчас мы видим, что в нашей стране уделяют большое внимание многодетным семьям. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем наша страна сохранила свою социальную направленность. Потому что поддержка института семьи, детей - важный аспект развития всей страны в целом, - отметила Оксана Денисова. - В счастливых семьях воспитываются счастливые и успешные дети. У нас есть возможность дать им хорошее образование, есть все необходимое для раскрытия творческого потенциала. Все это говорит о том, что в будущем они станут надежной опорой для нашей страны. А это - непосредственное участие и в экономической жизни государства".

Оксана Денисова - человек с активной жизненной позицией. Они с мужем воспитывают троих детей. Уже три года она староста в родном агрогородке Ржавка Славгородского района и второй срок - депутат этого же округа. До того, как стала поваром, много лет проработала в Ржавском социально-культурном центре. "В своей работе я всегда общаюсь с людьми и вижу, с какими проблемами и вопросами они сталкиваются в обычной жизни. Многое удается решать на местах - большую поддержку и помощь оказывают сельсовет, администрация Славгородского района. В такой совместной работе нам удается делать жизнь наших граждан лучше, - отметила делегат. - Быть делегатом на Всебелорусском народном собрании - волнительно и ответственно. Это говорит о том, что люди доверили мне право представлять их интересы. И их нельзя подводить".

По ее словам, еще один важный вопрос, который необходимо проработать, - поддержка на должном уровне жизни людей в небольших населенных пунктах. "В последнее время мы видим, что люди уезжают из деревень и агрогородков в города побольше. И чтобы этого избежать, нужно создавать для людей комфортные условия жизни на местах - нужны магазины, дома быта и другое. Это поможет людям закрепляться на местах, создавать семьи, жить и развиваться в небольших населенных пунктах", - подчеркнула Оксана Денисова.

Комментируя цели и приоритеты развития Беларуси на ближайшую пятилетку, Оксана Денисова отметила комплексный подход к будущему страны. "Мы видим, что в разработке стратегии развития Беларуси учитываются все аспекты жизни. Ведь для того, чтобы обеспечивать социальную стабильность в стране, необходимо иметь развитую экономику. И я уверена, что в Беларуси создан надежный фундамент, в основе которого лежат лучшие достижения государства за годы его существования, - подчеркнула делегат. - Нам нужно не только сохранить все это, но и приумножить. И в такой работе важен вклад каждого человека".-0-

Фото Олега Фойницкого

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Теги
агрогородки мнения Могилевская область семья
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