Делегация Гомельской области заключила несколько соглашений о сотрудничестве в Боснии и Герцеговине

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Гомельской области во время рабочего визита в Боснию и Герцеговину заключила несколько соглашений о сотрудничестве с местными предприятиями, учебными учреждениями и туристическими организациями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Венгрии, которое с 2014 года по совместительству аккредитовано в Боснии и Герцеговине.

В состав делегации вошли представители Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, санатория "Машиностроитель" предприятия "Гомсельмаш", Гомельского государственного университета, компаний "Гомельстройматериалы" и "Агропонка".

20 декабря в Сараево Гомельское отделение БелТПП и Торгово-промышленная палата Боснии и Герцеговины провели бизнес-форум, во время которого обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия и определили сферы взаимного интереса. По итогам переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат, а также между Гомельским государственным университетом и Международным университетом Burch, санаторием "Машиностроитель" и крупнейшим боснийским туроператором BIH Passport.

Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси 21 декабря также был представлен на бизнес-форуме в городе Баня-Лука. На мероприятии деловые круги Гомельской области и Республики Сербской, крупнейшего региона Боснии и Герцеговины, подписали несколько документов о сотрудничестве в торговой сфере, образовании и туризме. Соглашения заключили Гомельское отделение БелТПП и ТПП Баня-Луки, Гомельский государственный университет и Университет Баня-Луки, санаторий "Машиностроитель" и Туристическая организация Баня-Луки, "Гомельстройматериалы" и хорватская компания BMD STIL.

Во время переговоров стороны выступили за расширение торгово-экономического сотрудничества на уровне регионов двух стран, особенно с учетом санкционных ограничений, применяемых Европейским союзом и другими странами в отношении Беларуси.

Программой визита также предусмотрены встречи делегации Гомельской области в правительстве Республики Сербской.-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии