"Делиться радостью так просто" - дачник подарил новогоднюю ель микрорайону Гомеля

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В гомельском микрорайоне Шведская Горка новогоднее настроение местным жителям будет дарить особенная ель: зеленую красавицу привезли не из леса, а с дачного подворья в поселке Красная Слобода Речицкого района. Почти 15-метровую пушистую гостью доставили сегодня в областной центр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще в середине ноября на электронную почту Гомельского облисполкома житель микрорайона Шведская Горка прислал обращение с просьбой не оставить эту территорию, где проживают около 13 тыс. человек, без праздничного настроения и непременного символа Нового года - нарядной елки, рассказали в облисполкоме. В это же время на почту пришло еще одно сообщение. "Подарю Гомелю (району) к Новому году домашнюю ель", - написал дачник Владимир Логвиненко и представил на снимке предполагаемый подарок.

Две инициативы решили объединить. После уточнения всех деталей, подготовки площадки среди многоэтажек за зеленой красавицей в поселок делегировали специалистов государственного предприятия "ГорСАП" - бригаду из семи человек: пильщиков, стропальщиков. Из техники отправили автовышку, автокран для погрузки, трал для перевозки. Как рассказал мастер предприятия Юрий Руденский, подобную операцию на частном подворье выполняли впервые. "Сложности возникли с заездом на территорию дачи: необходимо было вплотную подогнать технику для проведения всех работ", - пояснил он.

Хозяина подворья спросили, не жалко ли расставаться с такой красавицей. "Для Нового года, детей, людей не жалко. Нужно делиться радостью - это так просто", - убежден Владимир Логвиненко. Он рассказал, что дачный домик под Речицей его семья купила 10 лет назад. Елке к тому моменту, по подсчетам мужчины, было уже четверть века, по размерам - раза в три меньше, чем сейчас. "Я богатый дедушка: от двух сыновей у нас уже 9 внуков. Конечно, на Новый год елку украшали, бросали на нее гирлянды, под развесистыми лапами строили шалаши и прятали подарки", - поделился дачник.

Однако со временем елка разрослась и стала поглотителем влаги на огороде, полезных питательных веществ, которыми подкармливают овощи и фруктовые деревья. "К тому же есть поверье, что не к добру, коль выросла ель выше дома во дворе", - добавил хозяин. Он рассказал, что решение отдать елку принял сам, жена после того, как привел ей весомые аргументы, также согласилась, а вот внуки немного переживают. "Но у нас во дворе есть еще одна - голубая, красивая, ее сейчас можно нарядить", - добавил Владимир Логвиненко.

Проводив зеленую красавицу в областной центр, дачник пообещал непременно навестить ее. На месте хвои на даче через годик-другой мужчина намерен высадить фруктовые деревья.

Жители нового микрорайона Гомеля встретили зеленую красавицу с радостью, запечатлевая на камеры мобильных телефонов процесс установки ароматной гостьи. Молодая мама Ирина Бык поделилась, что в прошлые годы елку среди многоэтажек ставили и наряжали местные жители. Гомельчанка убеждена, что в этот раз пышное дерево сможет подарить и детям, и взрослым еще больше радости и праздничного настроения.

Нарядить елку планируют до конца этой недели, горожан приглашают присоединиться к процессу.-0-