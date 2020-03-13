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13 марта 2020, 12:32

Дело для настоящих мужчин

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Истоки культурного кода
Национальное достояние

Весенний день год кормит. Об этом помнят руководители хозяйств и задолго до весенне-полевых работ отправляют нуждающуюся в ремонте технику к "докторам". Большинство тракторов, комбайнов и других агрегатов, подлежащих "реанимации", в Гродненской области везут на ОАО "Слонимский ремонтный завод".

Журналисты газеты в конце февраля побывали на этом предприятии, с которым аграриев региона связывают многолетние партнерские отношения, и убедились: отремонтированная здесь техника сельчан не подведет. Вот что о традициях и перспективах акционерного общества рассказал директор завода Сергей Веселуха.

Диверсификация

– Загружены на 100%. Делаем все возможное, чтобы вовремя вернуть на поля отданную в ремонт технику. Наибольшая загрузка в I и II кварталах. Ремонтируем трактора, комбайны, их двигатели и другие агрегаты, задействованные на любых видах полевых работ: обработке почвы, уборке зерна, заготовке кормов, – уточняет Сергей Веселуха.

Изначально завод специализировался на ремонте моторов и других узлов сельхозтехники. Собственно, создавая его в помощь аграриям Гродненщины, в название внесли конкретное слово: "мотороремонтный". Он был одним из шести белорусских предприятий по диагностике и восстановлению тракторных и комбайновых двигателей. Со временем спектр услуг стал шире. Коллектив освоил ремонт кормораздатчиков, машин для внесения органических удобрений, дискаторов, сеялок, пресс-подборщиков и других сельхозмашин. Стали выпускать сопутствующую продукцию: бункеры для загрузчика сухих кормов, гидроцилиндры, запчасти к сельхозтехнике и двигателям – все по мере надобности и востребованности рынком.

Устойчивость

Так как главные партнеры завода – аграрии, имеющие основную прибыль при продаже урожая, Слонимский ремонтный часто заключает с ними договоры на выполнение работ под урожай нового года. Поставленные хозяйствами зерновые завод продает, в частности, на комбинат хлебопродуктов. Такая система расчетов, рост конкуренции в сегменте ремонтных услуг (появилось много частных контор), создание хозяйствами собственных мастерских стало поводом поиска новых ниш на рынке и дальнейшей диверсификации деятельности, дающей коллективу финансовую устойчивость.

Авторитет

Об авторитете на рынке ОАО "Слонимский ремонтный завод" говорит тот факт, что он получил статус технического центра ПО "Гомсельмаш".

Для потребителей России и Казахстана завод стал ремонтировать двигатели Минского моторного завода. В свое время освоили выпуск осей тракторных прицепов. Доля комплектующих небольшая, но тоже, как говорится, хлеб. Также завод стал выпускать диски к колесам для одной из столичных фирм, производящей опрыскиватели и разбрасыватели удобрений. Несколько лет назад слонимцы изготавливали камнеуборочные машины: последнюю партию сделали под заказ области.

Логистика

Семь лет назад у Слонимского ремонтного появилось транспортное подразделение: к заводу присоединили "Спец-автотранс". Сегодня в его парке 50 единиц автомобильной техники. Это – универсальный грузовой, а также специализированный транспорт: молоковозы, скотовозы, автомобили для междугородних и международных перевозок.

– Большая половина задействована на перевозке зерновых, удобрений, скота, свеклы, готовой продукции мясокомбинатов, молока и других грузов, – рассказывает руководитель предприятия. – Стараемся выстраивать транспортную логистику так, чтобы автомобиль, доставив груз в одну точку, там же загружался и вез новый груз по нужным адресам. В результате водитель уезжает из города на 5–7 дней, возвращается домой на выходные – и снова в путь, если есть, конечно, заказы, а их мы ищем постоянно, мониторя рынок транспортных услуг.

Компетентность

На заводе трудится около 150 человек. Основные профессии здесь мужские – слесарь по ремонту автотракторной техники, водитель, электрик, сварщик, хотя, конечно, работают и женщины: бухгалтеры, экономисты, контролеры, повара...

Кадры на предприятии – высококвалифицированные. Этого требует специфика ремонтного дела. Но хорошие работники на рынке пользуются большим спросом. В результате нередко специалисты, пройдя на заводе отличную школу и получив здесь уникальные знания, уходят на вольные хлеба или нанимаются в частные мастерские. Руководство заботится о пополнении кадров, росте квалификации новичков. Таковы реалии рынка труда.

Аналогичные проблемы у транспортного подразделения. Белорусские водители стали популярны в Евросоюзе, который вот он – в 80 километрах от Слонима! Решая возникающие кадровые и финансовые проблемы, руководство смогло выстроить грамотный менеджмент, верную стратегию и тактику, которые помогли собрать толковую команду единомышленников. Предприятие научилось искать (и находить!) новые заказы и идеи, дающие возможность укрепить его позиции на рынке услуг. И не только.

Поиск

Изучая рынок в поисках новых заказов, завод не боится занимать новые ниши, в том числе товарные. Недавно Слонимский ремонтный выиграл тендер на поставку металлических мусорных контейнеров для жилищно-коммунального хозяйства. Потребности в обновлении этого простого, но незаменимого оборудования коммунальных служб городов и поселков позволяют рассчитывать на дальнейшее сотрудничество.

Директор завода Сергей Веселуха не намерен останавливаться на достигнутом:

– Это хороший заказ, но мы хотим наладить производство чего-то более актуального и востребованного, имеющего большую перспективу для рынка, – отмечает Сергей Владимирович. – Ищем другие направления.

Идет разработка надежной стратегии победы. И шансы у коллектива, обладающего высокими профессиональными компетенциями, творческим подходом в решении поставленных задач, весьма велики. Тот, кто ищет, всегда найдет.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней".

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

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