День астрономии пройдет в минском планетарии 11 мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 11 мая отметит Международный день астрономии и предлагает гостям провести вечер в окружении звезд, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетителям представят полнокупольные фильмы на белорусском ("Мышата и Луна" и "Майя. Назіральнікі Сусвету") и русском языках ("Солнечный взрыв"). В 20.00 всех, кто увлечен одной из интереснейших наук, ожидают на лекции "Беларускія міфы пра зорнае неба". Исследователь мифологии и средневековой астрономии кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский расскажет об основных мифологических образах, которые нашли свое отражение в ночном небе.

В 21.30 состоится тематический концерт. При хорошей погоде с 18.30 до 22.00 можно посмотреть на Луну, Сатурн, звездные скопления в телескоп из Обсерватории. Для самых активных организаторы подготовили подарки.

Вход на все мероприятия свободный. Чтобы посетить лекцию, нужна предварительная регистрация.

Международный день астрономии появился в США в 1973 году, но массовые показы звездного неба объединяли любителей астрономии еще с начала XIX века. Весной День астрономии обычно отмечается в субботу в период с середины апреля до середины мая, осенью - в субботу с середины сентября до середины октября.-0-