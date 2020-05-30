30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День бесплатных консультаций по семейным вопросам пройдет 1 июня в Минске дистанционно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру в День защиты детей (1 июня) проведет акцию по бесплатному дистанционному консультированию граждан медиаторами по семейным вопросам.

"Специалисты-медиаторы готовы помочь спорящим членам семьи выстроить диалог и сохранить эмоциональное равновесие в решении сложных вопросов, преодолеть семейный кризис, если не исключена возможность сохранения семьи", - подчеркнули в пресс-службе.

Идея организации мероприятия продиктована желанием еще раз напомнить родителям о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и взрослые несут ответственность за них. "Необходимость в проведении семейной медиации может возникнуть как в случае проживания ребенка в полной семье - с обоими родителями, так и в случае их раздельного проживания", - отметили в агентстве.

Контактные телефоны медиаторов: 8 (017) 220-44-95 - Татьяна Шимко (Минск); 8 (017) 396-28-82 - Ольга Муравицкая (Минск); 8 (017) 396-27-15 - Юлия Ананевич (Минск); 8 (0177) 73-37-54 - Татьяна Ходасевич, (Борисов).-0-