День институтов Конфуция пройдет в Минске 5 октября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" пройдет 5 октября на территории Верхнего города у городской ратуши. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На территории Верхнего города появятся восемь крытых шатров, в которых разместят свои экспозиции четыре института Конфуция, два независимых класса Конфуция и представители двух китайских компаний.

Можно будет попробовать кухню китайских ресторанов, на центральной сцене организуют концертную программу белорусских и китайских вокальных, танцевальных, спортивных и музыкальных коллективов, проведут мастер-классы. Малая сцена по улице Энгельса станет площадкой для представлений: отрывков из произведений, песен и стихотворений на китайском языке, спортивных номеров по тайцзицюань. Гостей фестиваля будут развлекать две ростовые куклы-панды, аниматоры в национальных китайских костюмах.

Организатором фестиваля выступает Институт Конфуция в МГЛУ, соорганизаторами - Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, Институт Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета, Институт Конфуция Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, классы Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры и средней школы №44 Витебска.-0-