27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Академии МВД 28 сентября. Можно будет познакомиться с особенностями обучения на факультетах дневной и заочной формы, кафедры вуза представят экспозицию вооружения, сообщили БЕЛТА в Академии МВД.

"Различные правоохранительные подразделения представят на открытой площадке свои экспозиции, - рассказали в академии. - Они познакомят гостей с работой следователя, эксперта-криминалиста, оперативника, участкового инспектора, сотрудника ГАИ. Ожидаются участие кинологов с их четвероногими напарниками, а также захватывающие выступления команд по рукопашному бою".

Для гостей будет работать полевая кухня, выступят творческие коллективы. "Академия МВД подробно познакомит с особенностями обучения на факультетах дневной и заочной формы. Кафедры представят экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Для желающих будут организованы экскурсии по вузу - можно будет посмотреть стрелковый тир, спортивные залы, библиотеки, общежития факультета милиции", - проинформировали в вузе.

Руководство академии, представители приемной комиссии и курсанты расскажут абитуриентам о поступлении в академию, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Адрес Академии МВД: г.Минск, пр.Машерова, 6. Начнутся мероприятия в 10.00.-0-