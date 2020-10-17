День открытых дверей прошел в Институте пограничной службы

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте пограничной службы сегодня состоялся День открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Программа мероприятия включала просмотр документального видеофильма об институте, знакомство посетителей с учебно-материальной базой, техническим оснащением и условиями проживания курсантов.

Гостям показали полигон - макет государственной границы, позволяющий моделировать ситуации, происходящие на границе, дали возможность ознакомиться с методикой проверки документов лиц, пересекающих границу. На отдельной площадке была организована выставка образцов вооружения.

Особый интерес гостей вызвали показательные выступления специалистов- кинологов Сморгонской пограничной группы и выступление с элементами рукопашного боя курсантов института.

Желающие могли получить профессиональное профориентационное психологическое консультирование, чтобы определить наиболее подходящее по индивидуально-психологическим характеристикам направление профессиональной деятельности и, в частности, предрасположенность к военному делу.-0-

Фото Института пограничной службы