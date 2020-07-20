День тигра пройдет в Минском зоопарке 25 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник, приуроченный к Международному дню тигра (ежегодно отмечается 29 июля), проведут в Минском зоопарке 25 июля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятия стартуют в 13.00.

Гостей ждет познавательная программа "Тигриная история" о жизни кошачьих обитателей. Пройдут состязания на ловкость, смелость и прыгучесть от Коржика и Карамельки, персонажей мультфильма "Три кота". Развернется конкурс мастеров по аквагриму, которые будут преображать обыкновенных людей в диких кошек. Лучшего определят посетители зоопарка.

В этот же день будут подведены итоги конкурса на самую оригинальную открытку для тигрицы Ярославы - недавно ей исполнилось два года. Состоится показательное кормление тигрицы, для нее же зоотехники приготовили именинный "торт".

На территории зоопарка будут организованы бесплатный квест "Полосатый джентльмен", контактная выставка животных.

Для детей, рожденных в год Тигра, вход будет бесплатным, главное взять с собой подтверждающий документ.-0-