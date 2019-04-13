Дендропарк имени поэта Николая Янченко заложили в Могилевском районе

13 апреля, Новоселки /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дендропарк имени писателя Николая Янченко заложили сегодня в деревне Новоселки Могилевского района по инициативе местных жителей и Вендорожского сельсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

Дендропарк разместился на пустыре, примыкающем к улице Центральной на самом въезде в населенный пункт. По задумке авторов идеи, парк должен со временем превратиться в своеобразную зону отдыха с каскадом прудов, беседками, арт-скамейками и подсветкой. В день старта республиканской акции "Неделя леса" здесь высажено более 200 саженцев различных деревьев и кустарников, размечен будущий лабиринт, заложены сад камней и березовая аллея, которая ведет к валуну Николая Янченко. Изготовил памятный знак известный могилевский скульптор Александр Меньков. На большом гранитном камне вырезаны строки одного из стихотворений поэта и его инициалы.

Значимость возрождения памяти и популяризации творчества известного земляка, посвятившего свои лучшие произведения малой родине, подчеркнул председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Александр Казеко. Он рассказал о намерении издать в будущем антологию поэзии, куда войдут лучшие произведения поэтов Могилевской области, в том числе Николая Янченко. В перспективе (за это возьмутся участники туристического микрокластера "Лазенькі") планируется из Новоселок разработать веломаршрут в Заболотье, а также установить памятный знак на месте, где родился писатель.

В акции приняли активное участие учащиеся и преподаватели Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа, депутаты Вендорожского сельсовета, представители лесничества, общественности и местные жители. "Приводя в порядок и благоустраивая этот населенный пункт, мы сделаем его привлекательнее в том числе для туристов, - отметила председатель Вендорожского сельского Совета Марина Мельникова. - Надеемся, что местные жители будут поддерживать порядок и развивать дальше свою территорию. В сентябре 2020 года здесь планируется провести праздник четырех стихий "Агмень", за организацию которого взялась местная агроусадьба".

Партнерами акции выступили Могилевское отделение Союза писателей Беларуси, Могилевский лесхоз, ЗАО "Серволюкс Агро" (филиал ЗАО "Серволюкс"), предприятие "Могилевзеленстрой" и питомник растений "Зеленый рай".

Николай Игнатович Янченко (Мiкола Забалоцкi, Мiкола Пчаляр) родился 22 июня 1931 года в деревне Заболотье в семье кузнеца. В 1946 году окончил Заболотскую начальную школу, в 1952-м - Тишовскую среднюю школу, затем - исторический факультет Могилевского пединститута (1956). Преподавал в Брожской средней школе в Бобруйском районе, в Дворецкой средней школе Глусского района. Работал в районных газетах в Рогачеве, Жлобине, Калинковичах, Корме. Литературную деятельность начал в 1958 году. Из-под его пера вышли три сборника поэзии, несколько книжек рассказов для детей. Занимался переводами. Некоторые его стихи положены на музыку. Умер в 2000 году. В его честь в Рогачеве названа улица.-0-

Фото Олега Фойницкого