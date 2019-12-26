Деньги от продажи билетов на Рождественский турнир по хоккею пойдут Мозырскому детскому дому

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории проведения Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы перечислят средства Мозырскому детскому дому. Также воспитанники этого учреждения получат возможность посетить матчи турнира.

XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет с 3 по 7 января в столичной "Чижовка-Арене". В состязаниях примут участие 12 команд: сборные Балкан, Балтии и IIHF, Китая, Финляндии, Германии, России, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины, США и команда Президента Беларуси.-0-