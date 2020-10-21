Депутат: диалоговые площадки позволяют найти рациональное зерно для корректировки нормативной базы

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки позволяют найти рациональное зерно для корректировки нормативных документов в разных сферах. Таким мнением в беседе с журналистами поделился сегодня депутат Палаты представителей Александр Машкаров во время диалоговой площадки "Совершенствование работы отрасли образования" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению парламентария, форма диалоговых площадок позволяет высказать желающим свое мнение по насущным темам, актуальным вопросам, которые беспокоят многих. "Дискуссия дает возможность найти то рациональное зерно, на основе которого можно дальше строить выверенные, четкие нормативные документы, акты, регламентирующие ту или иную деятельность, позволяющие двигаться вперед. Как показала практика, предложений поступает огромное количество", - сказал Александр Машкаров.

Он напомнил, что анонсирована корректировка в том числе Кодекса об образовании. По мнению депутата как человека, отработавшего в системе образования более 30 лет, в новой редакции необходимо обратить внимание на сферу взаимоотношений педагога, ученика или студента, родителей. "Мы несколько ушли от принципа, который должен заложить в системе образования основу воспитания человека как личности, патриота, гражданина. Эти моменты где-то упущены", - считает парламентарий. Акцент стоит сделать и на воспитании в семье, ведь все идет оттуда, убежден Александр Машкаров. Он обратил внимание, что в последнее время была снята определенная ответственность с родителей и возложена на школу. "Из-за этого был потерян статус учителя. Это нужно корректировать", - сказал он.

Также Александр Машкаров считает важным отразить взаимодействие сферы образования со здравоохранением. "Например, все, что связано с санитарными нормами, должно быть четко регламентировано", - пояснил он.

Диалоговая площадка в Гомеле объединила представителей органов власти, депутатов, специалистов и экспертов в сфере образования из областного центра, Гомельского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского и других районов - всего около 60 человек. В дискуссии поднимали вопросы высшего, среднего, дошкольного, профессионально-технического, дополнительного образования.-0-

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