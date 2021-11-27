Депутат: каждый человек должен чувствовать заботу государства

27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси делается все, чтобы каждый человек чувствовал заботу и поддержку государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова после посещения Каменского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Бобруйском районе.

"В это учреждение попадают люди от 18 лет с разными диагнозами, состоянием здоровья. Сейчас здесь более 360 человек, есть лежачие. Посетив этот дом-интернат, я познакомилась с потрясающими людьми. У многих сложная судьба, но всех объединяет невероятная тяга к жизни. Здесь создали все условия, чтобы они не просто доживали свой век, а развивались, занимались творчеством, общались. В нашей стране делается все, чтобы каждый человек чувствовал поддержку и заботу государства вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Потому что самая большая ценность - это человеческая жизнь", - подчеркнула Ольга Петрашова.

На днях прошла благотворительная акция "Творить добро": депутат Палаты представителей привезла для подопечных социального учреждения подарки, теплые вещи, средства личной гигиены, сладости. Дому-интернату Ольга Петрашова передала посуду: сейчас на базе учреждения работает студия для социализации, где подопечные учатся сами накрывать стол, убирать посуду, готовить и ухаживать за собой. "По желанию проживающих в доме-интернате мы привезли домашние заготовки из овощей, варенье. А еще - торты и сладости, чтобы устроить совместное чаепитие. Художник попросил краски и наборы для рисования - все это мы передали для их изостудии, - отметила она и добавила: - Дорогого стоят искренние эмоции людей. Некоторые даже признались, что как будто вернулись в детство".

Такие акции будут продолжать и в других учреждениях региона. "После таких посещений еще больше испытываешь гордость за людей, свою страну. В непростых условиях пандемии и внешнего политического давления наша страна продолжает идти по тому пути, который выбрала. Социальный вектор белорусской политики сохраняется. Работают государственные программы для поддержки детей, матерей, пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями, - сказала депутат. - Люди, проживающие в этом доме-интернате, всеми силами стараются показать, что они тоже могут быть полезны обществу. Здесь еще раз понимаешь, что мы вместе. И нам все по плечу".

Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов основан в 1953 году. Его жильцы размещены в трех благоустроенных корпусах. Для восстановления психического и физического здоровья люди пользуются спортзалом, клубом, библиотекой, тренажерами, мини-стадионом, для отдыха на свежем воздухе благоустроена лесопарковая зона. Есть лечебно-трудовые мастерские, работают кружки художественной самодеятельности, клуб любителей шашек, проводятся спортивные соревнования и другие выездные мероприятия. Подопечные изготавливают свечи, мебель, шьют. Их изделия на ярмарках пользуются спросом.-0-

Фото Александра Анташкевича, газета "Бабруйскае жыцце"