Депутат запустила по просьбе избирателей флешмоб #БеларусьНачинаетсясМеня

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова запустила интернет-флешмоб под названием #БеларусьНачинаетсясМеня. Идея реализована по просьбе избирателей Могилевского-Октябрьского округа №86, сообщила корреспонденту БЕЛТА депутат.

Ольга Петрашова рассказала, что ее рабочий график заполнен поездками по предприятиям и учреждениям округа. На минувшей неделе удалось посетить около 30 трудовых коллективов. "Традиционно общаюсь с людьми на местах, однако активная электоральная кампания сместила вектор тем на нынешнюю ситуацию в стране. Идея интернет-акции была предложена во время общения с простыми гражданами Беларуси, учителями, врачами, работниками заводов, сферы ЖКХ, бизнесом и молодежью. Люди на местах хотели высказать свое мнение. Они сами записали видео, в котором озвучили свое отношение к тому, как важно ценить то, что сегодня мы имеем", - отметила парламентарий.

Участники флешмоба - люди, как правило, непубличные. "Работники бюджетной сферы, реального сектора экономики - те, кто самоотверженно трудятся на благо своей семьи, города и страны. Именно такое отношение человека к своим обязанностям на рабочем месте делает страну сильнее и позволяет добиться новых высот в промышленности, экономике, образовании и других отраслях в будущем. Сегодня можно повсеместно критиковать все и вся, не предлагая ничего взамен. А можно последовательно и результативно участвовать в решении насущных проблем не словом, а делом", - подчеркнула Ольга Петрашова.

Во флешмобе #БеларусьНачинаетсясМеня уже поучаствовали могилевчане разных профессий. Отзывы и слова благодарности, признания в любви к Беларуси созданы прямо на рабочих местах людьми с активной гражданской позицией. Их видео они просили объединить в одно. Теперь его можно увидеть в социальных сетях Ольги Петрашовой. К акции присоединяются новые желающие, которые присылают видеообращения и просят опубликовать их в социальных сетях под хештегом #БеларусьНачинаетсясМеня.-0-

Депутат: в белорусах ценны инициативность и готовность вместе конструктивно решать проблемы Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова обратила внимание, что люди, которые занимают активную гражданскую и жизненную позицию, серьезно подходят к своим трудовым обязанностям.