Депутаты горсовета утвердили бюджет Минска на 2020 год

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили бюджет столицы на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития. Бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 286 млн, по расходам - Br5 млрд 626 млн. Дефицит составит Br340 млн.

Увеличены затраты на выплату зарплат, расходы по отраслям здравоохранения и образования, на капитальный и текущий ремонт (на эти цели предусмотрено более 30% финансирования отрасли ЖКХ), проведение социальной политики. Будет продолжена программа по замене лифтового оборудования, обновлению пассажирского состава, строительство метро.

"Социальная направленность сохраняется", - подчеркнул начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

/Будет дополнено/. -0-