Депутаты горсовета в 2019 году рассмотрели вдвое больше обращений гомельчан

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутаты горсовета рассмотрели 260 обращений гомельчан в 2019 году, что вдвое больше, чем в 2018-м. Такие данные привел председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич на сессии по итогам работы в 2019 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работа с населением занимает ключевое место в депутатской деятельности, Используются разные формы и методы общения, которые дают результат. "Это ежемесячные выезды информационных групп в трудовые коллективы, личные и выездные приемы и собрания в микрорайонах, отчеты перед избирателями в округах, прямые линии, депутатский пост, возможность отправить обращение по электронной почте. Такая практика и доступность для обращений дает реальную возможность более глубоко вникнуть и разрешить многие актуальные для жителей областного центра проблемы, повышая уровень доверия избирателей", - подчеркнул Николай Ковалевич.

В основном тематика обращений в 2019 году касалась уплотнительной застройки, качества капремонта жилфонда, ремонта дорог, оказания адресной социальной помощи. При участии депутатов многие вопросы были разрешены. Так, дополнительное освещение для безопасности пешеходов установлено на улицах с интенсивным движением. Проработана тема и по освещению зоны отдыха у каскада озер в микрорайоне "Гомсельмаш".

При поддержке депутатов Натальи Дмитриевой и Владислава Забияко на Черноморском рынке открылся врачебный пост филиала №2 Гомельской центральной поликлиники. Здесь, в частности, можно измерить уровень сахара в крови, сделать кардиограмму. По просьбе жителей микрорайона Костюковка при участии депутата Олега Гулевича была высажена рябиновая аллея по улице В.Абеля.

Решаются как коллективные, так и частные вопросы. К примеру, с подачи Владислава Фесенко удалось помочь инвалиду-колясочнику - установлены пандусы. Михаил Починок и Александр Щедов оказывают необходимую поддержку вспомогательной школе-интернату №5 и специальной общеобразовательной школе №70. Иван Худяков посодействовал в трудоустройстве избирателей.

Как рассказал Николай Ковалевич, каждый месяц с участием депутатов проходят также Единые дни ЖЭУ, Единые дни ЖСПК, работает прямая телефонная линия, приглашая избирателей на "Разговор с депутатом". Формы работы с гражданами постоянно расширяются, при этом принцип открытости и доступности соблюдается, подчеркнул председатель горсовета.-0-