Депутаты Мингорсовета утвердили бюджет Минска на 2019 год

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета на очередной сессии утвердили бюджет Минска на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект бюджета разработан на основе параметров прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной политики Беларуси на 2019 год, оценки ожидаемого исполнения бюджета города в 2018 году, изменений и дополнений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство.

По расходам бюджет сформирован в сумме более Br5 млрд 68 млн, прогнозируемый объем доходов - более Br4 млрд 856 млн. Дефицит бюджета составляет Br212 млн. Около половины расходов бюджета имеют социальную направленность. Это расходы соцсферы, транспорта и субсидии ЖКХ. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены по отраслям здравоохранения и образования.

Бюджет сохраняет социальную направленность, около 66% средств направляется на выполнение государственных программ.

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