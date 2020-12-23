Депутаты подарили Ивенецкому дому-интернату телевизор и микроволновую печь

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня депутаты Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Преддверие Нового года и Рождества - время добрых дел и чудес. В эти дни хочется говорить о подарках, делать комплименты, загадывать и осуществлять желания. Постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам подхватила эстафету от парламентариев прошлого созыва делать подарки детям, находящимся в интернатных учреждениях за счет собственных средств", - рассказали в пресс-службе.

По словам председателя комиссии Людмилы Кананович, необходимо продолжить тесную дружбу не только в формате акции "Наши дети", но и встречаться с ребятами и коллективом вне праздничных дней.

Сегодня в Ивенецком доме-интернате проживают 27 мальчиков и 24 девочки, большинство из них ребята до 18 лет, 19 проживающих являются инвалидами-колясочниками. Поэтому подарком стали не традиционные сладости, а большой телевизор и микроволновая печь.

На этом подарки не закончатся. Депутаты разъедутся по своим округам и продолжат поддержку детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации без родительской заботы. "Создадим праздник вместе, чтобы каждый ребенок ощутил частичку любви, заботы, добра", - добавили в Палате представителей.-0-

Фото Палаты представителей