Деревья на 203 га высадят в Брестской области во время Недели леса

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области высадят более 1 млн деревьев во время республиканской акции "Неделя леса", которая пройдет с 13 по 20 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Александр Матюшевский.

В районах подобраны 104 участка для посадки лесных культур на площади 203 га. Также будут благоустроены захоронения жертв Великой Отечественной войны, расположенные на территории лесного фонда. "В основном работа будет проводиться с посадочным материалом с закрытой корневой системой. Такие сеянцы можно садить в течение всего вегетационного периода. Преимущественно это будут традиционные лесообразующие породы - сосна, ель, береза, дуб, клен, лиственница", - пояснил Александр Матюшевский.

Главный лесничий ГПЛХО отметил, что к началу Недели леса в Брестской области запланированные объемы по посеву и посадке лесных культур будут практически выполнены. К этой работе лесхозы приступили в конце февраля - начале марта. Новые зеленые насаждения появились на площади 3 285 га, что составляет 67% от годового задания.

Присоединиться к экологической акции может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, волонтеров обеспечат посадочным материалом и необходимым инвентарем. О своем желании поучаствовать в Неделе леса уже заявили более 500 человек. Мероприятие поддерживают представители Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, МЧС, общественных организаций, студенты, школьники. Традиционно жители области участвуют в акции целыми семьями.-0-