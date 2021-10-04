Деревообрабатывающее предприятие пополнило число резидентов СЭЗ "Брест"

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрировали нового резидента - ООО "Кесар Индастриал", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Предприятие с белорусско-израильским капиталом размещается в Кобрине и специализируется на работе с пиломатериалами. Компания намерена продолжить деятельность в этой сфере и в своем новом статусе, но на качественно ином уровне. Для этого ООО взяло в аренду земельный участок и приобрело в собственность находящиеся на нем строения. После их реконструкции туда будет перенесено производство.

Согласно бизнес-плану предприятие займется изготовлением мебельных щитов из ламинированной ДСП - продукции из клееного бруса, имеющей широкий спектр применения. Значительную долю изделий предполагается поставлять на внешние рынки. Планируется, что новое производство будет запущено в течение трех лет. На первоначальном этапе компания намерена инвестировать более 500 тыс. евро и создать не менее 10 рабочих мест.

Сейчас в свободной экономической зоне "Брест" действует 73 предприятия из 20 стран, в том числе четыре резидента работают в сфере деревообработки.

За январь - август объем промышленного производства в СЭЗ вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 32%. Экспортировано товаров на $587,1 млн (темп роста - 123,5%). В общем объеме экспорта Брестской области доля СЭЗ составила 29%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2%. За восемь месяцев резиденты СЭЗ инвестировали в основной капитал Br86,2 млн. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $41,5 млн. На дополнительно созданные рабочие места приняли более 400 человек.-0-