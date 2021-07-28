Десять экипажей комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту в Гомельской области

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на уборке зерновых и зернобобовых культур тысячный рубеж по намолоту преодолели 10 экипажей комбайнеров, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Галина Соловей.

"В лидерах уборочной кампании 10 экипажей комбайнеров, намолотивших более 1 тыс. т. Среди них один молодежный - Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" Речицкого района. Есть в числе передовиков и семейный экипаж. Это отец и сын Михаил и Виталий Солдатенко из ОАО "Чемерисский" Брагинского района", - рассказала Галина Соловей.

Более 1 тыс. т нового урожая перевезли с полей 36 водителей. Их них 4 молодых. Двое трудятся в ОАО "Чемерисский" - Владимир Метлицкий и Константин Алишевский, один представитель ОАО "Звезда" Чечерского района - Антон Моисеенко и один работник КСУП "Слободское имени Ленина" - Александр Прус.

В Гомельской области убрано 37,4% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено около 310 тыс. т зерна. По урожайности лидирует Буда-Кошелевский район. Здесь собирают около 30 ц/га. По темпам уборки в лидерах аграрии Мозырского района, которые убрали уже 60% площадей.-0-