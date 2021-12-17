Дети и мамы здоровы. Беженки с новорожденными выписаны из роддома в Гродно

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженок, ставших мамами в Гродно, и новорожденных выписали из перинатального центра. Сейчас они находятся в кризисной комнате Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 40-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Трое из находящихся здесь женщин на днях стали мамами. Родились две девочки и мальчик.

Женщины после родов находились в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. В клинике они провели около недели.

"Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, дети - в хорошем состоянии. Дети находятся на грудном вскармливании. Мы свою медицинскую миссию выполнили. Дети и мамы здоровы", - рассказала заведующая родовым отделением Гродненского областного клинического перинатального центра Елена Пашенко.

Ближайшее время женщины и дети проведут в кризисной комнате Красного Креста для временного размещения нуждающихся в помощи. Создавалась она в свое время как раз для приема людей в таких случаях. Как пояснила председатель Гродненской областной организации БОКК Наталия Толкачева, в комнате созданы все необходимые условия для мам и новорожденных. В том числе есть кроватки для малышей, необходимые вещи, на оборудованной кухне создан запас продуктов. Будет обеспечен для мам и малышей медицинский уход - два раза в день их будут посещать медработники. Кроме того, идет работа над оформлением детям необходимых документов.

Одна из беженок рассказала, что и она сама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Условия для мам и детей также, по ее словам, созданы комфортные. Ближайшие дни они проведут в кризисной комнате, дальше многое будет зависеть от желания самих женщин. Кто-то из них думает вернуться к мужьям и семьям в ТЛЦ, несмотря на то, что там не лучшие условия для грудничков.-0-