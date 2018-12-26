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Дети из 8 районов Брестской области собрались на утреннике "В Новый год - с "Белой Русью"

Регионы 26.12.2018 | 15:09
Новый год Новости темы Новый год
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26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Каждый Новый год для детей должен быть незабываемым праздником. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестской областной организации РОО "Белая Русь" Василий Лащ во время утренника "В Новый год - с "Белой Русью".

"Мы традиционно участвуем в акции республиканского совета "В Новый год - с "Белой Русью". Только на областные утренники, которые проводим по кустовому принципу в Бресте, Барановичах и Пинске, приглашения получили около 500 ребят. Кроме того, новогодние мероприятия проводят все наши районные организации. Также в период новогодних и рождественских праздников мы посещаем с подарками семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, детские дома, приюты, больницы. Детки должны помнить каждый свой Новый год, потому что детство прежде всего ассоциируется с этим праздником и днем рождения", - отметил Василий Лащ.

Утренник "В Новый год - с "Белой Русью" прошел сегодня на базе одной из самых крупных первичных организаций ОО ф - в Брестском государственном техническом университете. Здесь собрались 140 детей от 5 до 11 лет из восьми ближайших районов - Кобринского, Березовского, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского, Малоритского, Дрогичинского, а также двух районов областного центра. Это дети членов общественного объединения, одаренные девочки и мальчики из многодетных и малообеспеченных семей, отличники учебы, победители школьных олимпиад.

Ребят ждали угощение и сладкие подарки, а также интерактивная развлекательная программа с участием клоунов, фокусников и жонглеров. Участники народной театральной студии "Слово" подготовили для юных гостей новогоднее представление. По сюжету, из-за глобального потепления Дед Мороз не может выехать из Беловежской пущи. К тому же его приезду к детворе всячески препятствует лесная и болотная нечисть. Но, как в любой сказке, все заканчивается счастливо. В представлении заняты студенты 1-3 курсов практически всех факультетов вуза. "У нас началась зачетная неделя. Тем не менее ребята с удовольствием участвуют в постановке, дарят радость детям. Кроме того, сегодня мы еще выступим для детей сотрудников нашего университета", - сказала руководитель студии Ольга Карват.

Эстафету утренников "В Новый год - с "Белой Русью" 27 декабря примет Пинск. На представление, которое пройдет в Полесском драматическом театре, соберутся 200 детей из Пинского, Столинского, Лунинецкого, Ивановского районов.-0-

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Теги
акция, Белая Русь, Брестская область, дети
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