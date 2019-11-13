Детская больница и санаторий в Минской области будут сотрудничать с туроператорами Узбекистана

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная детская больница и санаторий "Приморский" подписали соглашения о сотрудничестве с туроператорами Узбекистана. Договоры заключены во время участия делегации столичного региона Беларуси в международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая проходит в Ташкенте с 13 по 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Как отметил начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик, белорусская делегация в своем павильоне активно рекламирует санаторно-курортные услуги региона, рассказывает о крупных медицинских учреждениях области. Интерес есть, о чем свидетельствуют подписанные соглашения. Так, между Минской областной детской больницей и тремя узбекистанскими туоператорами был подписан договор о сотрудничестве в сфере медицинского туризма.

Ожидают наплыва зарубежных гостей и в санатории "Приморский" в Минском районе. По словам главного врача санатория Сергея Скурановича, соглашение между "Приморским" и турфирмами Узбекистана было подписано также в первый день работы выставки. "Наш санаторий расположен в живописном месте в лесном массиве на берегу Заславского водохранилища. Организовано комфортное проживание со всеми удобствами. Есть собственный пляж и большая территория с хвойными и смешанными лесами. Профессиональный и грамотный врачебный персонал подберет индивидуальную программу лечения. Думаю, туристам из Узбекистана у нас понравится", - отметил он.

Выставка может придать новый импульс и развитию спорта. Уже состоялась встреча с представителями Федерации бокса и греко-римской борьбы Узбекистана, а на 14 ноября запланировано посещение спортивных объектов по этим видам спорта в Ташкенте и области. Обсуждается возможность обмена спортивными делегациями.

Ярмарка "Туризм на Шелковом пути" в этом году юбилейная - ей исполняется 25 лет. Это масштабное событие в туристической индустрии Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона. В мероприятии принимают участие также представители Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана, Украины, России, Грузии, Китая, Индонезии, ОАЭ и других стран.-0-