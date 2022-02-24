Детская поликлиника открылась в Жодино

В новой поликлинике
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24 февраля состоялась церемония открытия детской городской поликлиники в городе Жодино. Участие в мероприятии приняли председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
До настоящего времени детская поликлиника УЗ "Жодинская центральная городская больница" располагалась на 3-м этаже здания городской (взрослой) поликлиники в правом крыле.-0-
Александр Турчин
Дмитрий Пиневич
Фото Рамиля Насибулина