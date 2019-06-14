Детская поликлиника в Гродно по программе "Корни травы" получила новое оборудование

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской детской поликлинике сегодня состоялась церемония вручения нового физиотерапевтического оборудования, закупленного по программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша и Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага

Грантовые средства на сумму около $80 тыс. были направлены на покупку 14 физиотерапевтических аппаратов. "Оборудование для нашего города уникальное, - отметила главврач поликлиники Ирина Луканская. - Например, закуплена магнитная кушетка, которая полезна для оказания помощи при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, остеохондрозе, неврологии. Хорошим подспорьем в работе станут аппараты, позволяющие оказать ребенку комплексную помощь разными видами терапевтического воздействия: электрофорез, ультразвук, лазер и магнит. Оборудование не просто современное, есть запас на будущее. Мы видим, что на нем можно разрабатывать новые методики оказания помощи, совершенствовать эту работу". Подготовлены для работы на новых аппаратах и специалисты поликлиники.

Медсестра по физиотерапии Людмила Гранатюк

Сейчас в зоне обслуживания поликлиники более 39 тыс. детей. Около 500 из них - дети-инвалиды. Новое оборудование будет способствовать более качественной реабилитации. Мобильность установок позволит их использовать для оказания помощи детям на дому. Кроме того, специализированная помощь будет оказывать не только городским жителям. Аппараты установлены и на базе санаторных школ-интернатов в агрогородках Озеры и Поречье Гродненского района.

"Мы рады помочь поликлинике в приобретении оборудования, - сказал на церемонии посол Японии в Беларуси Хироки Токунага. - Дети - основа всей жизни, но до того как они вырастут, мы, взрослые, должны поддерживать их". Дипломат подчеркнул, что реализация проекта стала еще одним шагом в укреплении отношений между Беларусью и Японией.

В целом с 2004 года общая сумма грантов по программе "Корни травы" превысила $3,8 млн. За это время в Беларуси было выполнено 48 проектов. Реализация программы будет продолжена.-0-

Фото Леонида Щеглова