Детская железная дорога 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени Константина Заслонова 9 июля откроет 65-й юбилейный сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Первый поезд "Столичный экспресс" отправится с перрона станции Заслоново 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: от ст.Заслоново через ст.Пионерская до ст.Сосновый Бор и обратно.

В летнем сезоне поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09 и совершать четыре рейса (в 11.00, 11.38, 12.57 и 13.35), а по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.04 и делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52 и 15.31).

В сентябре совершить путешествие на "Столичном экспрессе" можно будет по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Поезд будет делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31). Завершится сезон 20 сентября.

Новинкой 65-го юбилейного сезона стала возможность приобрести билеты на поезд "Столичный экспресс" через интернет-сервис по продаже билетов ByCard. Также их можно купить в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги по адресу: пр.Независимости, 86. Стоимость проезда составит Br4.

"Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде "Столичный экспресс" предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня ежечасно будет проводиться санитарная обработка подвижного состава", - подчеркнули в пресс-центре.

Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону 8 (017) 237-65-75 и на сайте Минского отделения БЖД minsk.rw.by.-0-