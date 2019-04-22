Детская железная дорога открывает сезон 1 мая

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени К.С.Заслонова Минского отделения БЖД откроет новый, 64-й, сезон 1 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Детской железной дороги Наталья Саевич.

"Сезон планируем открыть по традиции 1 мая в 9.30 торжественной линейкой при участии почетных гостей. В этом году исполняется 10 лет учебному центру, поэтому к юбилейной дате около 15 отличников будут награждены грамотами. А после церемонии открытия для примерно 200 юных железнодорожников будет организован первый рейс, после которого они смогут принимать участие в перевозке пассажиров", - рассказала Наталья Саевич.

Первый поезд с пассажирами отправится в 11.00 от станции Заслоново. Его маршрут будет проложен через станцию Пионерскую до станции Сосновый бор и обратно.

По словам замначальника ДЖД, к 9 мая будет организован праздничный концерт на станции Заслоново, от которой отправится специальный вагон с анимацией, где будут исполнять военные песни. По воскресеньям и в праздничные дни, как и в прошлом сезоне, на этой же станции планируют организовывать концерты при участии культурно-спортивного центра БЖД.

В мае работу начнут два состава детского экспресса с интервалом в 20 минут (кроме 6 и 7 мая) с 11.00 до 17.00. В июне, июле и августе принимать пассажиров будет один состав с интервалом движения в 35 минут по выходным дням с 11.00 до 16.40, по средам, четвергам и пятницам - с 11.00 до 14.00. В сентябре тот же состав с аналогичным интервалом будет курсировать по выходным дням с 11.00 до 16.40, а в день закрытия сезона движения поездов 22 сентября - с 11.00 до 15.00.

За один сезон ДЖД перевозит около 40 тыс. юных пассажиров.-0-