Детская железная дорога в Минске открывает новый сезон 9 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога в Минске открывает очередной сезон 9 июля. Об этом информирует пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Поезда будут ходить в среду, четверг и пятницу с 11.00 до 13.40, а в субботу и воскресенье с 11.00 до 15.35.

"У детской железной дороги, несмотря на название, есть все атрибуты настоящей: тепловозы с вагонами, правила движения, начальники станций, машинисты и проводники. От большой магистрали она отличается лишь шириной колеи в 750 мм и длиной трассы - 4,5 км", - заметили в пресс-службе.-0-