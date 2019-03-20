Детские школы искусств Оршанского района получат новые пианино белорусского производства

20 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Детским школам искусств Оршанского района передадут 21 марта 13 новых пианино, еще по одному получат городской Центр культуры и Оршанская централизованная библиотечная система, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры.

Больше всего (семь) пианино передадут детской школе искусств №1 Орши. Церемония пройдет с участием министра культуры Юрия Бондаря. Состоится концерт воспитанников школы, министр также встретится с коллективом учебного заведения.

По словам директора учебного заведения Владимира Грушецкого, новые пианино очень нужны школе и будут востребованы. "Достаточно длительное время новые пианино не закупались. Новые инструменты позволят детям заниматься на более высоком уровне и достойно представлять Оршанский регион на различных конкурсах и фестивалях", - отметил директор.

Кроме этого, 21 марта еще восемь пианино получат другие учреждения образования и культуры - детские школы искусств №2 и №3, городской Центр культуры "Победа" и Оршанская централизованная библиотечная система.

Оршанская детская школа искусств №1 является одной из старейших в Беларуси. Она основана в 1937 году. В учебном заведении занимаются более 1 тыс. учащихся по двум направлениям: музыкальное (инструментальное, хоровое и эстрадное отделения) и изобразительное. Работают в школе 92 педагога.

Предприятие по производству пианино ООО "Фабрика фортепиано" было создано по поручению главы государства в прошлом году. В июле 2018 года предприятие выпустило первые экземпляры образцов пианино под названием "Беларусь". В 2019 году начата их поставка в учреждения культуры и образования страны. Пианино обладают акустическими характеристиками, которые ничем не уступают зарубежным брендам.-0-